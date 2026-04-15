100均で何度もリピ買い！「実は使えないのが多いって知ってた？」お風呂場OKな収納グッズ

ダイソーの『フック（バス用マグネット、1個』は、100均でも数少ないお風呂で使える優秀グッズ。サビに強いゴム磁石を採用し、湿気の多い浴室でも安心して使えるのが◎ザラつきのある壁にも対応し、掃除グッズやボディケア用品をすっきり浮かせられます。リピ買い必至のマグネット収納アイテムなので、要チェックです！

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商品情報

商品名：フック（バス用マグネット、1個）

価格：￥110（税込）

耐荷重（約）：300g

内容量：1個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480003122

このマグネットグッズなら、お風呂での使用OK！

ダイソーで購入した『フック（バス用マグネット、1個）』は、便利すぎて何度もリピートしているお気に入りアイテム。

実は100均のマグネットフックって、すべてがお風呂場で使えるわけではないのをご存じですか？

「浴室使用不可」などと書かれているものも多く、選び方を間違えるとすぐに劣化してしまうことも。その点、この商品はしっかり浴室向けに作られているのが魅力です。

最大の特徴は、サビにくいゴム磁石を採用していること。湿気が多いお風呂場でも安心して使用でき、長く愛用できるのが嬉しいポイントです。

また、吸盤タイプでは難しいザラつきのある壁面でも、マグネットがつく仕様ならピタッと貼り付きます。設置場所を選ばないのも高評価です。

安定感も抜群！ダイソーの『フック（バス用マグネット、1個）』

マグネット式なので跡が残らず、何度でも位置調整が可能。賃貸でも気軽に使えるのはありがたいですよね。

ユニットバスの壁は鋼板が入っていることが多いため、このフックひとつで収納力が劇的に上がります。

実際の活用シーンも幅広く、掃除用のブラシやスポンジを吊るせば水切れが良くなります。

泡立てネットやボディタオルの収納にも大活躍。洗顔料などもクリップを使用すれば吊るせるので、スペースを無駄なく使えます。

床や棚に直接物を置かないことでヌメリを防ぎ、お風呂掃除がぐっと楽になりますよ。

今回はダイソーの『フック（バス用マグネット、1個）』をご紹介しました。

100均のマグネットは、どれもお風呂で使えるというわけではないからこそ、このバス用マグネットフックの価値が際立ちます。

清潔感を保てる“浮かせる収納”を手軽に叶えてくれる、まさに優秀な便利グッズです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。