100均で何度もリピ買い！「実は使えないのが多いって知ってた？」お風呂場OKな収納グッズ
商品情報
商品名：フック（バス用マグネット、1個）
価格：￥110（税込）
耐荷重（約）：300g
内容量：1個
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480003122
このマグネットグッズなら、お風呂での使用OK！
ダイソーで購入した『フック（バス用マグネット、1個）』は、便利すぎて何度もリピートしているお気に入りアイテム。
実は100均のマグネットフックって、すべてがお風呂場で使えるわけではないのをご存じですか？
「浴室使用不可」などと書かれているものも多く、選び方を間違えるとすぐに劣化してしまうことも。その点、この商品はしっかり浴室向けに作られているのが魅力です。
最大の特徴は、サビにくいゴム磁石を採用していること。湿気が多いお風呂場でも安心して使用でき、長く愛用できるのが嬉しいポイントです。
また、吸盤タイプでは難しいザラつきのある壁面でも、マグネットがつく仕様ならピタッと貼り付きます。設置場所を選ばないのも高評価です。
安定感も抜群！ダイソーの『フック（バス用マグネット、1個）』
マグネット式なので跡が残らず、何度でも位置調整が可能。賃貸でも気軽に使えるのはありがたいですよね。
ユニットバスの壁は鋼板が入っていることが多いため、このフックひとつで収納力が劇的に上がります。
実際の活用シーンも幅広く、掃除用のブラシやスポンジを吊るせば水切れが良くなります。
泡立てネットやボディタオルの収納にも大活躍。洗顔料などもクリップを使用すれば吊るせるので、スペースを無駄なく使えます。
床や棚に直接物を置かないことでヌメリを防ぎ、お風呂掃除がぐっと楽になりますよ。
今回はダイソーの『フック（バス用マグネット、1個）』をご紹介しました。
100均のマグネットは、どれもお風呂で使えるというわけではないからこそ、このバス用マグネットフックの価値が際立ちます。
清潔感を保てる“浮かせる収納”を手軽に叶えてくれる、まさに優秀な便利グッズです。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。