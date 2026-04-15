モデルの鈴木えみ（40）が15日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。オフショットを公開した。「先月のハワイ滞在記」と書き出した鈴木。大自然を満喫する姿をアップした。乗馬中の可愛らしいオフショットも披露。「乗馬が楽しすぎて、ライセンス取ろうかと考え中！」と添えた。ファンからは「ほんまずーっと可愛すぎてすごい」「ヘルメットしてこんなビジュいい人初めてみました」「可愛い自撮り」「あたらし