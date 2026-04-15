米航空大手のユナイテッド航空機（上、同社提供）とアメリカン航空機【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は13日、米航空大手ユナイテッド航空のスコット・カービー最高経営責任者（CEO）が競合するアメリカン航空との合併の可能性をトランプ米政権に伝えたと報じた。実現すれば売上高1千億ドル（約15兆9千億円）を超え世界最大の航空会社が誕生する。今後反トラスト法（独禁法）を巡る議論が高まる可能性がある。報道に