みなさんは、子どもの食事マナーのしつけについて、どのような意識を持っていますか。株式会社赤ちゃん本舗（大阪市中央区）の調査・研究機関『赤ちゃんのいる暮らし研究所』が実施した調査によると、9割超が「周りに不快感を与えないために必要」と回答しました。【調査結果を見る】食事マナーについて共感する項目は…調査は、20〜49歳のアカチャンホンポ会員821人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。日