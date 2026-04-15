「制服のジャケット知らない？」【写真】見つかったジャケット、驚きの姿に朝の忙しい時間に高1の息子さんから不穏な問い…。母のHirochongさん（@happymoon0710）がイライラを募らせながら捜索していると、目を疑う光景に遭遇！果たしてジャケットはどこにあったのでしょうか？登校準備をしながら制服を探す息子さんに「学校じゃないの？」と声をかけます。が、息子さん曰く前日はバスの車内でジャケットを脱ぎ、コートを着て