ドバイでゴージャスなセレブ生活を送っていたMALIA.がイラン情勢の変化を受けて緊急帰国。ドバイで感じた戦争危機、日本に着陸した時の機内の雰囲気を語った。【映像】MALIA.がドバイから日本へ緊急避難する様子ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるME