ドバイでゴージャスなセレブ生活を送っていたMALIA.がイラン情勢の変化を受けて緊急帰国。ドバイで感じた戦争危機、日本に着陸した時の機内の雰囲気を語った。

【映像】MALIA.がドバイから日本へ緊急避難する様子

ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが “女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合った。

番組は昨年9月、4人の子どもを持つシングルマザー・MALIA.（42）の華麗なるドバイ生活に密着。当時MALIA.は7社を経営し末っ子の三男・海緒くん（7）と2人で暮らしていた。ところが、イラン情勢の変化を受け2月に緊急帰国。現在、一時期に日本の持ち家で生活している。

ドバイから出国するまでは想定外の事態が連発したという。2月28日（土）、親子で家にいたMALIA.は、「戦争が始まるらしい」と聞いても「現実的じゃない」とどこか呑気に感じていたそう。ところが翌日、事態は急変。「初めてボンッてなった（爆発音がした）。本当に聞こえた。近くないっていうのはわかるけど、ボンッて音がした」と、命の危険がすぐそこに。

MALIA.は「『昨日は何百発跳んできましたけど何百発打ち落としました』というのが全部レポートで出る」と開戦を実感し恐怖の日々。さらに、息子の学校も休校に。

無事に出国できたものの、フライト中も不安は消えなかった。「無事に着くかな？とどこかで思っていた。無事に着いてからすごい拍手だった。機内、みんな大拍手」と命がけの大脱出を振り返った。

日本にいる間、MALIA.は現地に残したスタッフとリモート会議。経営するドバイの不動産会社には「物件を買いたい」という問い合わせが急増し、経営は安定しているという。現地のスタッフからも「生活には影響が出ていない」と報告が上がった。

マリアは「直接的には大きな問題はなさそうって思うから、そんなに遠くない未来に（ドバイに）戻ろうかなって思ってます」と冷静に語った。