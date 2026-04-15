きょう4月15日（水）よる10時 第2話を放送 波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。第2話では、涼子（麻生久美子）の人生を取り戻す鍵を握る、学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）探しが動き出す。導き出された手掛かりを頼りにルナ（波瑠）と涼子が辿り着いたのは、谷崎潤一郎の名作『春琴抄』の舞台としても知られる道修町。そこに佇む一軒の呉