アジアサッカー連盟（AFC）は14日、2026-27シーズン以降のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の出場チームを「32チーム」へ拡大することを検討していると発表した。この改革は、AFCがアジア全体のにおける包括性と卓越性をさらに促進するとともに、ノックアウトステージへのより厳格な予選方式を導入するという強い意志を示すものだという。現在、ACLEの参加クラブ数は全部で24チーム。これを32チームに増加し、UEFAチャンピ