記事ポイントジョイフル本田とアークランズの経営統合で、店舗網の拡大や商品力の向上が進みます。新会社はリアルとデジタルを連携し、より便利な買い物環境の実現を目指します。専門店集合型ホームセンター構想で、専門性の高い店舗やサービスの広がりが期待できます。 ジョイフル本田とアークランズが経営統合し、新たなホームセンター運営会社の設立を目指しています。新会社は大型店舗運営や専門店運営の強みを掛け合わせ