買い物体験が変わる再編構想！ ジョイフル本田とアークランズ「経営統合」

記事ポイント ジョイフル本田とアークランズの経営統合で、店舗網の拡大や商品力の向上が進みます。新会社はリアルとデジタルを連携し、より便利な買い物環境の実現を目指します。専門店集合型ホームセンター構想で、専門性の高い店舗やサービスの広がりが期待できます。 ジョイフル本田とアークランズの経営統合で、店舗網の拡大や商品力の向上が進みます。新会社はリアルとデジタルを連携し、より便利な買い物環境の実現を目指します。専門店集合型ホームセンター構想で、専門性の高い店舗やサービスの広がりが期待できます。

ジョイフル本田とアークランズが経営統合し、新たなホームセンター運営会社の設立を目指しています。

新会社は大型店舗運営や専門店運営の強みを掛け合わせ、買い物のしやすさや商品選びの幅を広げます。

両社に親しむ利用者にとって、店舗でもオンラインでも使いやすい環境づくりが進みそうです。

ジョイフル本田とアークランズ「経営統合」

発表日: 2026年4月14日主体: 株式会社ジョイフル本田、アークランズ株式会社概要: 共同株式移転による共同持株会社の設立目標: 日本一を目指す新たなホームセンター運営会社の誕生

経営統合は、価値観の多様化やEC市場の拡大が進むなかで、より便利で快適な購買体験を実現するために進められます。

新会社は店舗網の拡大に加え、専門性の高い売場やサービスの充実によって、暮らしに合わせた選択肢を広げます。

商品展開と調達連携

主な内容: プライベートブランド商品と専売商品の相互供給・販売主な効果: 商品力の強化、売上拡大、仕入原価の低減

両社の商品開発力を組み合わせることで、これまで以上に選びやすく魅力的な商品が店頭に並びやすくなります。

仕入先の集約も進むことで、安定した品ぞろえや価格面でのメリットも期待できます。

顧客基盤とデジタル活用

主な内容: リアルとデジタルのシームレスな連携主な効果: 最適な商品提案、ブランド横断の回遊促進、購買頻度向上

リアル店舗とデジタル施策の連携が進むことで、利用者は自分に合った商品やサービスを見つけやすくなります。

複数ブランドの強みを横断して使いやすくなる点も、買い物の利便性を高める要素です。

店舗運営と事業基盤の強化

主な内容: 大型店舗運営、専門店開発、IT・物流・決済機能の共有と最適化経営体制: 共同持株会社の取締役9名予定、うち5名は社外取締役

店舗開発やリフォーム、ペット事業などの知見共有によって、専門性の高い売場づくりが進みます。

ITシステムや物流ネットワークの最適化も進めば、店頭でもオンラインでもよりスムーズに利用しやすくなります。

今回の統合は、ホームセンターの規模を大きくするだけでなく、専門性と利便性を同時に高める動きとして注目できます。

住まいや暮らしに合った商品を探しやすくなることは、日常の買い物の満足度向上にもつながりそうです。

地域ごとの強みを生かした店舗やサービスが広がれば、利用者はより自分に合った店を選びやすくなります。

ジョイフル本田とアークランズの経営統合の紹介でした。

よくある質問

Q. ジョイフル本田とアークランズの経営統合で何が変わりますか？

A. 店舗網の拡大に加え、商品開発や店舗運営の強みが共有されることで、専門性の高い売場やサービスの充実が期待されています。

Q. 利用者にとってのメリットは何ですか？

A. リアルとデジタルの連携が進むことで、店舗でもオンラインでも買い物しやすくなり、より自分に合った商品提案を受けやすくなります。

Q. 新会社は今後どのような方向を目指しますか？

A. 新会社は専門店集合型ホームセンター構想を掲げ、賛同するホームセンター各社との連携を広げながら、日本一のホームセンターを目指します。

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