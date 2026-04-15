女優の石井杏奈（27）が14日、インスタグラムを更新。水着ショットを公開した。石井は「『冷たい冷たい』と言いながらもプール入れました」とつづり、水着姿を披露した。そして「宮古島2枚目に写るこの橋は、池間大橋」と記し、海を眺める様子を公開した。この投稿に「めっちゃかわいい」「最高やなっ」「えっ？可愛いってフツーにつぶやいた」「かわいい〜」などのコメントが寄せられている。