マーチSを制したサンデーファンデーは火曜朝、角田を背に坂路を軽快に駆け上がった。鞍上は「普段からおとなしい馬だけど前向きさがあって今朝の雰囲気も良かったです」とうなずく。前走はトップハンデ59キロを背負って早め先頭で2馬身半差の快勝。「積極的に行って着差通りの強い勝ちっぷり。力をつけています。前走から1キロ減るのもいい。ハナにこだわらないけど1列目で運べれば」と思い描いた。