卓球の世界選手権団体戦（4月28日〜5月10日、ロンドン）に臨む日本代表が14日、東京都内で報道陣に練習を公開した。5大会連続で銀メダルに終わっている女子は、1971年以来となる55年ぶりの優勝が最大のターゲット。世界ランキング6位の張本美和（17＝木下グループ）は初出場だった2年前の雪辱を誓った。エース格に成長した張本美が世界の頂点だけを見据えた。5大会連続で銀メダルに終わり、いずれも決勝で中国に敗れている世界