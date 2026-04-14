巨人は１４日の阪神戦（甲子園）に４―３と接戦を制し、連敗を「２」でストップ。阿部慎之助監督（４７）は「粘り勝ったと思います」と試合を振り返った。シーソーゲームを制した。投げては先発・則本が、６イニングのうち４イニングを三者凡退とし、上々の仕上がりを披露。前回登板が雨天中止により流れても、安定感のある投球を見せていた。２点リードの６回には二死から中野に左前打を許すも、虎の強打者・森下を見逃し三振