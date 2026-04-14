参院外交防衛委で答弁する小泉防衛相＝１４日、国会内１２日に行われた自民党大会で陸上自衛隊中央音楽隊の女性隊員が壇上で君が代を斉唱したことに波紋が広がっている。野党からは、自衛隊員の政治的行為を制限している法律に違反すると指摘する声が相次ぐ。１４日には高市早苗首相や小泉進次郎防衛相（衆院１１区）らが政治的行為ではないとの釈明を重ねたが、与党からも苦言が上がる事態となっている。自衛隊法は「隊員は選