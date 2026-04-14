私はカヨ（30代）。同じ職場のサリナさん（40代）は「子どもの塾の送迎があるから」と上司に掛け合い、週に一度だけ、1時間早く出社して1時間早く退社することになりました。サリナさんがシングルマザーとして頑張っていることは社内のみんなが知っています。ですが……あまりにもワガママすぎではありませんか？私もつい先日、息子イッセイ（小2）の水泳教室の曜日が変わり、仕方なくバスで行かせるか悩んだ末、決めたのに。い