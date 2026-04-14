＜私はガマンしたのに？＞次に続け、いまがチャンスだ！⇒勤務時間に融通きかせてほしい【後編まんが】
私はカヨ（30代）。同じ職場のサリナさん（40代）は「子どもの塾の送迎があるから」と上司に掛け合い、週に一度だけ、1時間早く出社して1時間早く退社することになりました。サリナさんがシングルマザーとして頑張っていることは社内のみんなが知っています。ですが……あまりにもワガママすぎではありませんか？ 私もつい先日、息子イッセイ（小2）の水泳教室の曜日が変わり、仕方なくバスで行かせるか悩んだ末、決めたのに。いまはそのことを夫のジュンジ（30代）に愚痴っています。夫は「サリナさんが作ってくれたこの状況にむしろ感謝すべき」と言うのです。一体どういうことなのでしょうか？
たしかに、融通がきく職場なら、私も相談してみてもいいのかもしれない。そう思えるようになりました。夫は後に続く人がいれば、もっと働きやすくなる、と背中を押してくれました。その言葉に、私はようやく一歩踏み出す気持ちになれました。
翌日、私は上司に声をかけました。サリナさんの件を聞いたこと、自分も子どもの送迎で困っていること、火曜日だけ早出早帰りにできないか相談したいことを、正直に伝えました。上司は少し考え込んでいるようでした。
私は、そんな発想がなかっただけなのに「自分は我慢したのになぜ？」という気持ちで、サリナさんに嫉妬してしまったのかもしれません。素直に「私もそうしたい」と言えなかったのは「もし上司に拒否されたらどうしよう」というプライドの問題だったのかもしれません。
でも、夫の言う通りサリナさんはなにも悪くありません。会社にいい風を吹かせてくれたのだから、イライラしているだけじゃなく、肩の力を抜いてその波に乗ろうと思い、行動してよかったと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
たしかに、融通がきく職場なら、私も相談してみてもいいのかもしれない。そう思えるようになりました。夫は後に続く人がいれば、もっと働きやすくなる、と背中を押してくれました。その言葉に、私はようやく一歩踏み出す気持ちになれました。
翌日、私は上司に声をかけました。サリナさんの件を聞いたこと、自分も子どもの送迎で困っていること、火曜日だけ早出早帰りにできないか相談したいことを、正直に伝えました。上司は少し考え込んでいるようでした。
私は、そんな発想がなかっただけなのに「自分は我慢したのになぜ？」という気持ちで、サリナさんに嫉妬してしまったのかもしれません。素直に「私もそうしたい」と言えなかったのは「もし上司に拒否されたらどうしよう」というプライドの問題だったのかもしれません。
でも、夫の言う通りサリナさんはなにも悪くありません。会社にいい風を吹かせてくれたのだから、イライラしているだけじゃなく、肩の力を抜いてその波に乗ろうと思い、行動してよかったと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか