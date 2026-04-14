「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）巨人が接戦を制して連敗を２で止めた。試合後、阿部監督は「本当に粘り勝ったって感じですかね」と戦い抜いたナインをたたえた。二回に２点を先制したが継投に入った七回に３点を奪われ一時は逆転を許した。それでも八回は、２死から大城が右中間へ２号同点ソロ。同点の九回２死二塁で松本が左前に勝ち越しタイムリーを放った。阿部監督は「完全に（流れは）向こうにいったんです