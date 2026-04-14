5月9日に33歳となるHey! Say! JUMPの山田涼介さん。デビュー当時の印象を知っている人ほど、「もう33歳」という事実に驚くと同時に、同世代のタレントとの比較で新たな発見が生まれるかもしれません。All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「山田涼介（Hey! Say! JUMP）と同い年と知って驚いたSTARTO社タ