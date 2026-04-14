「山田涼介と同い年」と知って驚いたSTARTO社タレントランキング！ 「中島健人」らを抑えた1位は？
5月9日に33歳となるHey! Say! JUMPの山田涼介さん。デビュー当時の印象を知っている人ほど、「もう33歳」という事実に驚くと同時に、同世代のタレントとの比較で新たな発見が生まれるかもしれません。
All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「山田涼介（Hey! Say! JUMP）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
同率2位、1人目は中島健人さんです。同じ年ながら事務所の先輩である山田さんに憧れ、2008年に入所。デビュー前はHey! Say! JUMPのバックダンサーも務めていました。
その後2011年にSexy Zoneとしてデビューすると、「セクシーサンキュー」の決めぜりふや徹底した王子っぷりで一躍人気に。2024年にグループを卒業してソロアーティストに転向すると、「ケンティーワールド」全開のパフォーマンスやグッズ展開といった、セルフプロデュース力を発揮。また、4月28日スタートのドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）の主演を務めるなど、多方面で活躍しています。
回答者からは「二人ともスターですが、同い年ということを初めて知りました」（30代女性／東京都）、「中島健人くんと山田涼介くんは後輩と先輩のイメージが強かった」（20代女性／千葉県）、「中島さんを20代だと思っていたから」（40代女性／島根県）といったコメントが寄せられています。
同率2位、2人目はSnow Manの阿部亮平さんです。2人は同じ年かつ、2004年に事務所に入所した同期同士。入所3年目でデビューした山田さんに対し、阿部さんは約16年と長い下積み時代を経てデビューを果たしています。
STARTO社屈指の高学歴で、上智大学の大学院を修了し、事務所初の大学院卒と話題に。クイズ番組『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）のレギュラーや、朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）の金曜パーソナリティーを務めるなど、インテリなイメージを生かして活躍しています。
回答コメントでは「阿部さんってしっかりしているので、山田君よりも絶対大人だと思っていました」（50代女性／長野県）、「落ち着きがあるし大人びて見えるから」（30代女性／千葉県）、「それぞれデビューした年が、だいぶ離れているから」（40代女性／富山県）などの声が集まりました。
1位にランクインしたのは、Snow Manの岩本照さんです。グループのリーダーを務め、圧倒的なダンスパフォーマンスや大型特番『SASUKE』（TBS系）の出演でも知られています。
俳優としても躍進しており、3月28日からPrimeVideo で配信中のドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』では、Travis Japan・松田元太さんとダブル主演を務めています。毎話サウナシーンで鍛え抜かれた肉体美を堪能できると話題沸騰です。
回答者からは「落ち着いて見えるのでもっと年上だと思ったから」（50代女性／埼玉県）、「芸歴も長く貫禄もある為」（30代女性／東京都）、「見た目のギャップがあり同い年に見えないから」（30代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「山田涼介（Hey! Say! JUMP）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
同率2位：中島健人／62票
同率2位、1人目は中島健人さんです。同じ年ながら事務所の先輩である山田さんに憧れ、2008年に入所。デビュー前はHey! Say! JUMPのバックダンサーも務めていました。
その後2011年にSexy Zoneとしてデビューすると、「セクシーサンキュー」の決めぜりふや徹底した王子っぷりで一躍人気に。2024年にグループを卒業してソロアーティストに転向すると、「ケンティーワールド」全開のパフォーマンスやグッズ展開といった、セルフプロデュース力を発揮。また、4月28日スタートのドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）の主演を務めるなど、多方面で活躍しています。
回答者からは「二人ともスターですが、同い年ということを初めて知りました」（30代女性／東京都）、「中島健人くんと山田涼介くんは後輩と先輩のイメージが強かった」（20代女性／千葉県）、「中島さんを20代だと思っていたから」（40代女性／島根県）といったコメントが寄せられています。
同率2位：阿部亮平（Snow Man）／62票
同率2位、2人目はSnow Manの阿部亮平さんです。2人は同じ年かつ、2004年に事務所に入所した同期同士。入所3年目でデビューした山田さんに対し、阿部さんは約16年と長い下積み時代を経てデビューを果たしています。
STARTO社屈指の高学歴で、上智大学の大学院を修了し、事務所初の大学院卒と話題に。クイズ番組『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）のレギュラーや、朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）の金曜パーソナリティーを務めるなど、インテリなイメージを生かして活躍しています。
回答コメントでは「阿部さんってしっかりしているので、山田君よりも絶対大人だと思っていました」（50代女性／長野県）、「落ち着きがあるし大人びて見えるから」（30代女性／千葉県）、「それぞれデビューした年が、だいぶ離れているから」（40代女性／富山県）などの声が集まりました。
1位：岩本照（Snow Man）／108票
1位にランクインしたのは、Snow Manの岩本照さんです。グループのリーダーを務め、圧倒的なダンスパフォーマンスや大型特番『SASUKE』（TBS系）の出演でも知られています。
俳優としても躍進しており、3月28日からPrimeVideo で配信中のドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』では、Travis Japan・松田元太さんとダブル主演を務めています。毎話サウナシーンで鍛え抜かれた肉体美を堪能できると話題沸騰です。
回答者からは「落ち着いて見えるのでもっと年上だと思ったから」（50代女性／埼玉県）、「芸歴も長く貫禄もある為」（30代女性／東京都）、「見た目のギャップがあり同い年に見えないから」（30代男性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)