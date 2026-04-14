私はバツイチの会社員、モモコです。買い物の帰り道、元夫タツキがパチンコ店に入っていく姿を目撃した私。離婚の原因だったギャンブル好きがまだ続いていることを確信して、怒りと情けなさで胸がいっぱいになりました。帰宅後、元義両親に電話でそのことを伝えました。タツキのギャンブル好きは、元義妹アリサさんには話せていないのだそうです。「このままではいけない」と強く感じた私が「自分も一緒にアリサさんに話します」と