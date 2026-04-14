俳優の中村アンが14日、都内で行われたテレビ朝日『リボーン 〜最後のヒーロー〜』(14日スタート 毎週火曜21:00〜)の第1話お披露目会&トークイベントに高橋一生、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、柳沢慎吾、岸本加世子とともに登壇した。中村アン○中村アン、いちばん好きなシーンは「札束で…」花柄がちりばめられた黒のシースルードレス姿で登場した中村アン。上品さの中に春らしい爽やかさも感じさせる装いで、会場の視線