5月1日から、俳優の高橋一生が主演を務める映画『ラプソディ・ラプソディ』が公開される。映画の予告動画が配給会社「ビターズ・エンド」の公式YouTubeで公開されたが、女優の池脇千鶴のビジュアルが話題を呼んでいて──。同作は、高橋演じる、人付き合いを避けて生きてきた主人公が、知らない間に籍を入れられたことをきっかけに、人生が思いがけない方向へ動き出していく物語。池脇は、主人公にひそかに思いを寄せる同僚OL