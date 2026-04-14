5月1日から、俳優の高橋一生が主演を務める映画『ラプソディ・ラプソディ』が公開される。映画の予告動画が配給会社「ビターズ・エンド」の公式YouTubeで公開されたが、女優の池脇千鶴のビジュアルが話題を呼んでいて──。

同作は、高橋演じる、人付き合いを避けて生きてきた主人公が、知らない間に籍を入れられたことをきっかけに、人生が思いがけない方向へ動き出していく物語。池脇は、主人公にひそかに思いを寄せる同僚OL役で出演している。

「予告動画の冒頭、高橋さんと池脇さんは屋外で弁当を食べており、池脇さんが『あの、独身の男の方ってずっと外食だったりするんですか？』と質問したところ、既婚者であることを明かされます。

池脇さんは『え!? どうして、そんなこと会社にはなにも……』と困惑し、表情が曇っていき、最後には嗚咽交じりに泣き出してしまいます。

近年、ふっくらしたことが指摘されている池脇さんですが、今回は制服を着て取り乱す様子を熱演していました」（スポーツ紙記者）

YouTubeのコメント欄では、

《顔変わりすぎやろ》

と、池脇の “ふっくら激変” に驚く声があがっている。一方で、

《池脇千鶴さん、うますぎてびっくり仰天》

《だんだん表情が変わって泣き顔になる演技が最高！》

など、号泣演技に驚く声も見受けられる。

「池脇さんの出演シーンは予告冒頭のみで、後半は高橋さんのシーンが映されていました。ただ、コメント欄のほとんどが池脇さんに関するもので、短い時間でも泣き顔の演技に目を奪われる人が多かったようです」（芸能記者）

池脇は、15歳のとき、オーディション番組でCM「三井のリハウス」の8代めリハウスガールとして芸能界デビュー。その後、2001年のNHK連続テレビ小説『ほんまもん』でヒロインを務め、知名度を高めた。多くのドラマに出演してきたが、近年は役柄に変化も見られるという。

「2021年の深夜ドラマ『その女、ジルバ』（フジテレビ系）で、会社をリストラされた40歳の主人公を演じました。20代は清楚系女優として認知された池脇さんですが、この作品では “ぽっちゃり” した地味な中年女性を好演し、SNSでも話題になりました。

これを機に、2024年のドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』（フジテレビ系）では入院中の少女の母親、2025年の朝ドラ『ばけばけ』では大らかな母親と、華やかではなく、“さえない母親” を演じることが増えています。

池脇さんは2021年のファッション誌『SPUR』のインタビューで《私、昔から年齢を気にしたことがないんです。40歳だから節目の年だなとか考えたことないし、年を取ってお肌がどうのとか、まったく思わないし。むしろ年を重ねると、そのぶん役の幅が広がるので楽しみなんです》と、語っていました。

年齢を重ねても、変に背伸びせず、等身大の自分を見せる “ポリシー” を貫いているようです」（同前）

44歳になったが、女優としてまだまだ “化け” そうだ。