1歳になり「シャー！」を覚えた猫ちゃん。その怒り顔の尊さに反響が広がっています。話題の動画の再生回数は47.7万再生を超え「ぜんっぜんこわくない！可愛すぎる」「世界一かわいい威嚇ですね」「シャーの威力が足りない」といったコメントが集まっています。 【動画：『威嚇を覚えたばかり』の1歳の猫→カメラに向かって怒った結果…ニヤけずにはいられない光景】 まんまるおめめで「シャー！」 Insta