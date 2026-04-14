1歳になり「シャー！」を覚えた猫ちゃん。その怒り顔の尊さに反響が広がっています。話題の動画の再生回数は47.7万再生を超え「ぜんっぜんこわくない！可愛すぎる」「世界一かわいい威嚇ですね」「シャーの威力が足りない」といったコメントが集まっています。

【動画：『威嚇を覚えたばかり』の1歳の猫→カメラに向かって怒った結果…ニヤけずにはいられない光景】

まんまるおめめで「シャー！」

Instagramアカウント「わらび訢短足マンチカン」に投稿されたのは「シャー！」と威嚇をする猫ちゃんです。

まんまるおめめがチャームポイントの「わらび」ちゃんですが、気に入らないことがあったのかカメラに向かって「シャー！」と怒りのお顔を見せたのだそう。丸いお顔のわらびちゃんは、怒った表情すら愛らしく、威嚇している姿もたまらなくキュートに見えてしまいます。

なんでも、1歳になり威嚇を覚えたばかりだというわらびちゃん。一生懸命に「シャー！」と凄んで見せるものの、ちらっと覗く小さな牙でさえも愛らしく見えてしまうとのことです。

本猫は精一杯強がっているつもりのようですが、その愛らしい姿には思わずキュンとしてしまいますね。

初めてのうなり声とチーズ事件

別の投稿では、飼い主さんのチーズをひったくる事件も。盗み食いしようとくわえて逃げたのですが、追い詰められて初めて「ぐぅー」とうなり声をあげたのだそうです。

チーズは回収されたものの、すでに食べ始めていたようで、「ムチャムチャ」と美味しそうに口を動かしていたとのことです。

まったり甘えん坊な姿に癒やされる

やんちゃな一面だけでなく、まったりと過ごす姿も見せてくれています。短足マンチカンならではの短い前足を揃え、そこにお顔を乗せる姿はたまらない愛らしさなのだとか。

毛づくろい中にカメラ目線をくれるなど、甘えん坊で愛らしい姿に、見ているだけで癒やされてしまいます。怒った顔も穏やかな表情も、どちらも違った魅力に溢れていますね。

投稿には「顔と目がまん丸でカワイイからシャーされても全然怖くない」「「上手に出来ました～」って言いたくなる笑」「顔と声が合ってない笑笑(いい意味で)」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「わらび訢短足マンチカン」では、わらびちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「わらび訢短足マンチカン」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。