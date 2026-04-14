猫が楽しんでいるときの仕草7選 猫の“楽しい”は、犬のように分かりやすいこともあれば、少し静かな形で表れることもあります。 そのため、しぐさをひとつだけで判断するのではなく、表情や体の力の入り方などもあわせて見ることが大切です。ここでは、猫がごきげんで満足しているときに見せやすい行動を見ていきましょう。 1.ゴロゴロと喉を鳴らす 撫でられているときや、楽しく遊んだあとなどに、ゴロゴロ