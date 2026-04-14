猫が楽しんでいるときの仕草7選

猫の“楽しい”は、犬のように分かりやすいこともあれば、少し静かな形で表れることもあります。

そのため、しぐさをひとつだけで判断するのではなく、表情や体の力の入り方などもあわせて見ることが大切です。ここでは、猫がごきげんで満足しているときに見せやすい行動を見ていきましょう。

1.ゴロゴロと喉を鳴らす

撫でられているときや、楽しく遊んだあとなどに、ゴロゴロと喉を鳴らすことがあります。この音は、リラックスして気分がよいときや、安心しているときに出ることが多く、満足感の表れとして見られることも。

遊びのあとに近くへ来てゴロゴロしているなら、「楽しかった」「心地よかった」と感じている可能性が高いです。

2.尻尾をピンと立てて近づいてくる

尻尾をまっすぐ立てたまま近づいてくるのは、猫の中ではかなり分かりやすい好意とごきげんのサインです。「うれしい」「今いい気分」「もっと関わりたい」といった前向きな気持ちのときに出やすい行動とされています。

遊んだあとや、飼い主と目が合ったときにこの姿が見られるなら、その時間を心地よく感じている可能性が高いでしょう。

3.体や頭をすりすりしてくる

体や頭をこすりつけてくるのは、マーキングと甘えが混ざったような行動です。自分のにおいをつけながら、「安心しているよ」「あなたのそばが好きだよ」と伝えているのかもしれません。

4.お腹を見せて仰向けになる

仰向けになってお腹を見せるのは、かなり警戒心がゆるんでいるサインです。無防備な体勢になれるのは、それだけ安心していて、その場の空気を楽しめているからだと考えられます。

ただし、お腹を見せることと「そこを触ってほしい」は必ずしも同じではないため、撫でるときは様子を見ながらのほうがよいでしょう。

5.目を細めたり、ゆっくりまばたきする

目を細める、ゆっくりとまばたきをする、といった表情は、猫が安心しているときによく見られます。

遊びやスキンシップの途中でこうした顔を見せるのは、「楽しいけれど落ち着いている」「心地よい」と感じている可能性が高いといえそうです。こちらもゆっくりまばたきで返すと、猫がさらに安心しやすくなります。

6.ぺろぺろ舐めてくる

手や指をぺろぺろ舐めてくるのは、グルーミングの延長のような行動だと考えられます。家族や仲間に向ける行動に近く、気分がよく安心しているときに見られやすいです。

ただし、あまりに執拗に舐め続ける場合は別の理由が隠れていることもあるため、頻度や様子はチェックしておきましょう。

7.ひげが前向き・上向きになり、おねだりが増える

猫がごきげんなときは、ひげが前やや上向きになり、表情全体がいきいきして見えることがあります。「もっと遊びたい」「もう一回やって」と言うように積極的に近づいてくるのも、楽しい気持ちの表れでしょう。

テンションが高いときほど、だらだら続けるより、短時間でしっかり満足させて終えるほうが、気分よく終わりやすいです。

猫の満足度を高めるコツ

猫の満足度を高めるには、長時間付き合うことよりも、「気持ちよく終われる関わり方」を意識することが大切です。短時間でも毎日遊ぶ時間を作り、追いかける→捕まえる→落ち着く、という流れを意識すると、狩猟本能が満たされやすくなります。

おもちゃはローテーションしながら使うと飽きにくくなりますし、遊びの最後に少量のごはんやおやつを入れると、「狩りが成功した」という満足感につながりやすいでしょう。

また、猫がゴロゴロしたり、目を細めたり、動きがゆるやかになったりしたら、それは“もう十分楽しんだ”サインかもしれません。満足のサインが出たところで上手に切り上げることも、猫の気分をよく保つコツのひとつです。

まとめ

猫が楽しんでいるときは、ゴロゴロ、尻尾の立て方、すりすり、ゆっくりまばたきなど、さまざまなしぐさに気持ちが表れます。大切なのは、その子の「もっと楽しみたい」と「もう十分満足した」を見分けながら、心地よいところで関わりを終えること。

こうした小さな満足が毎日の中で積み重なるほど、猫は安心してごきげんに過ごしやすくなります。愛猫のしぐさをよく観察しながら、その子に合った楽しい時間を作っていきたいですね。