リビングから脱出を試みて、猫さんは必死にドアを開けようとしますが…。ついつい「頑張れ…！」と応援したくなる猫さんの姿が、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で37万再生を突破し、「近い内に開け方マスターしそう」「んぎぎっ！んぎっ！って後ろ姿がカワイイです」といったコメントが寄せられました。 【動画：リビングから出たい猫→ドアを開けようと頑張った結果…かわいすぎ