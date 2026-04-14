リビングから脱出を試みて、猫さんは必死にドアを開けようとしますが…。ついつい「頑張れ…！」と応援したくなる猫さんの姿が、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で37万再生を突破し、「近い内に開け方マスターしそう」「んぎぎっ！んぎっ！って後ろ姿がカワイイです」といったコメントが寄せられました。

【動画：リビングから出たい猫→ドアを開けようと頑張った結果…かわいすぎる『挑戦の様子』】

いざ、脱出チャレンジ！

Instagramアカウント「ikuko」に投稿されたのは、猫の「ふぅ」ちゃんが部屋から脱出しようとする様子。意外にも可愛らしい見た目からは想像できないパワーの持ち主だそうです。

ある日、ドアをジーっと見つめていたふぅちゃん。どうやらリビングから出たかったようで、ドアノブにジャンプして自らドアを開けようとしていたそうです。

恐らくこれまでの飼い主さんの姿を見て、「ドアノブを下げればドアを開けられる」ということを理解しているのでしょう。見事なジャンプでドアノブをガッチリと掴み、脱出を試みていたといいます。ふぅちゃん、とっても賢いですね！

そこ…じゃない！

ジャンプ力だけでなく、パワーも兼ね備えるふぅちゃんは、ドアノブを掴んで離す素振りがなかったとのこと。力のない子ならすぐに落ちてしまいそうですが、ふぅちゃんは両手足を上手く使って、何とかドアを開けようとしていたといいます。

「ドアノブを下げればドアを開けられる」ことは理解していますが、ここで1つ誤解があることが発覚。ふぅちゃんはドアノブの"根元"を下げようとしていたのだとか。もう少し左を掴んだら下げられそうですが、どうやらそこまでは分かっていなかったようです。惜しい…！

ふぅちゃんは脱出できるのか…？

その後も根元を掴んで、何とか脱出を試みたふぅちゃん。ただ無情にもドアが開くことはなく、あと一歩のところで脱出を諦めたそう。この日のふぅちゃんのチャレンジは終わってしまいましたが、ふぅちゃんの賢さとパワーには脱帽です！

今は、ふぅちゃんがリビングから出たい素振りを見せたら、飼い主さんがドアを開けてあげているそう。ふぅちゃんの新たなチャレンジは、また家の違う場所で行われるかもしれませんね。

ふぅちゃんが必死にドアを開けようとする様子には、「思わず『頑張れふぅちゃん』って言ってしまいました」「頭のいい猫さんですね～しかも努力家」「ノブを触れば、ドアが開くという、ネコなりの学習の証？(笑）」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「ikuko」では、飼い主さんに「何をしても可愛い！」と絶賛されるふぅちゃんの微笑ましい姿が多数投稿されています。

ふぅちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ikuko」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。