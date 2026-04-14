お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラ（21）が、“美ボディー際立つ”水着姿やコスプレショットを披露。「すごく成長してないかい!?」「いつの間にか、たわわな娘になってる」などの声が寄せられている。【映像】池田レイラのビキニ姿やセクシーなコスプレショット2016年、父親の池田57CRAZY（50）と、お笑いコンビ「完熟フレッシュ」を結成し、小学生の頃から活動していたレイラ。2017年のM-1グランプリでは、準々決勝