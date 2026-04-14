本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、パキッと割って楽しめる和風のティラミスや、宇治抹茶風味を堪能できるどら焼きなど、個性的な商品が目白押しです!2026年4月の新商品5品まとめ(4月14日〜4月20日)「クロワッサンマロンクリーム」(267円)「クロワッサンマロンクリーム」(267円)価格 : 267円販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、群馬県、埼