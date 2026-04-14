メ～テレ（名古屋テレビ） 飛騨路に本格的な春の訪れを告げる春の高山祭が、14日から始まりました。 春の高山祭は市の南側にある日枝神社の例祭で、ユネスコの無形文化遺産に登録されています。 午前中、絢爛豪華な屋台12台が満開の桜が華を添える中、古い町並みや赤い中橋を通り陣屋前などに曳き揃えられました。 陣屋前では、午前と午後、祭りの呼び物である、「屋台からくり」の奉納が行われました。 から