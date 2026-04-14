14日、須坂市の高校に台湾の高校生が訪れました。日本の縁日や市内を散策するなど忘れられない青春の1ページを刻みました。須坂高校の生徒「ウェルカムトゥー須坂ハイスクール！！」須坂市にある須坂高校の熱烈な歓迎を受けた台湾の羅東高級中学の生徒。2つの高校は、文化が異なる国が交流することで幅広い視野を身に付けてほしいと2018年から交流が始まり、お互いの高校を訪れるなどしています。須坂高校の3年