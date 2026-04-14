チャンネル登録者数50万人超の人気YouTuber・鈴木優香さんの3カ月連続発売の第1弾となるデジタル限定写真集「Bloom」（撮影：Takeo Dec.税込2200円）が、ワニブックスより、リリースされました。【写真】清楚な白と妖艶な黒元AKBアイドル鈴木優香さんが2色のランジェリーで誘惑3カ月連続発売の第1弾となる同写真集では、YouTube配信の傍ら、グラビアクイーンとしても人気を集める彼女の可憐な魅力を存分に堪能できる作品に仕上