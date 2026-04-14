チャンネル登録者数50万人超の人気YouTuber・鈴木優香さんの3カ月連続発売の第1弾となるデジタル限定写真集「Bloom」（撮影：Takeo Dec. 税込2200円）が、ワニブックスより、リリースされました。



【写真】清楚な白と妖艶な黒 元AKBアイドル鈴木優香さんが2色のランジェリーで誘惑

3カ月連続発売の第1弾となる同写真集では、YouTube配信の傍ら、グラビアクイーンとしても人気を集める彼女の可憐な魅力を存分に堪能できる作品に仕上がっています。優美なプロポーションを際立たせるビビッドなピンクのビキニや、エキゾチックな雰囲気が漂う黄色のワンピースなど、思わず目を奪われるカットを多数収録。さらに、美尻あらわな純白ランジェリー姿も必見。本作でしか見られない彼女の多彩な色香を存分に堪能できます。



鈴木さんは「これまでの活動を経て、少し大人になった自分を表現したいという思いで撮影に臨みました。ナチュラルな雰囲気から、少しドキッとするようなカットまで、幅広い魅力が詰まっています！ 新しい一面も感じていただけたら嬉しいです！」とコメントしています。



【鈴木優香さんプロフィル】

2000年8月15日生まれ。静岡県出身。身長163cm。血液型＝AB型。2021年にAKB48卒業後、YouTuberに転身。公式チャンネル（@yuuka_chan815）は昨年、登録者数50万人を突破。公式HP（https://www.libera-japan.com/artist/suzukiyuka.php）公式X（@SUZUKIYUUKARIN_）公式Instagram（@yuuka_chan815）