任期満了に伴う高畠町長選挙がきょう告示されました。現職と新人が立候補し、一騎打ちとなっています。 【写真を見る】高畠町長選挙告示現職と新人の一騎打ちに（山形） 高畠町長選挙に立候補しているのは、届け順に、新人で前の町議会議員、山木義昭さん（６８）と、現職で２期目を目指す高梨忠博さん（７７）の２人です。 無・新山木義昭候補「この高畠町を、まほろばの里高畠を再生していきたい」 新人の山木さんは元