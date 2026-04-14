M!LKの佐野勇斗さんは4月13日、自身のInstagramを更新。バイクに乗る姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】バイクに乗る佐野勇斗「世界一バイク似合う男で神」佐野さんは「大型とろかな。。」とつづり、6枚の写真を投稿。1〜4枚目が、大型バイクに乗る姿です。爽やかなイケメンというイメージのある佐野さんですが、黒い車体にまたがる姿からはワイルドな男らしさを感じます。また、5、6枚目にはドーナツとパンを食べる姿を掲