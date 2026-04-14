「全国民惚れてしまう」佐野勇斗、バイクに乗る姿に反響！ 「スゴくカッコ良かったのに」の声も
M!LKの佐野勇斗さんは4月13日、自身のInstagramを更新。バイクに乗る姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】バイクに乗る佐野勇斗
ファンからは「世界一バイク似合う男で神」「ガチメロいいい」「全国民惚れてしまう」「後ろ乗る人募集してたりする？？」などの声が。また、5、6枚目について「4枚目までスゴくカッコ良かったのに」「その長さのパンを咥えられてる顎力がすごい」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】バイクに乗る佐野勇斗
「世界一バイク似合う男で神」佐野さんは「大型とろかな。。」とつづり、6枚の写真を投稿。1〜4枚目が、大型バイクに乗る姿です。爽やかなイケメンというイメージのある佐野さんですが、黒い車体にまたがる姿からはワイルドな男らしさを感じます。また、5、6枚目にはドーナツとパンを食べる姿を掲載。ドーナツにかぶりついたり、大きなフランスパンを手を使わずにくわえたり、おちゃめな一面も見せています。
左ハンドルの車を運転1月11日の投稿では「最初に助手席に乗ったのは、マネージャー兼親友でした」とつづり、左ハンドルの車を運転する姿を披露した佐野さん。この投稿を見ていたファンからは「左ハンドルの車の次は大型バイク！」「車も含め事故にだけは気をつけて欲しいです」などの声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)