教師の「盗撮・共有グループ」のメンバーの男に、懲役2年の判決が言い渡されました。一連の事件での実刑判決は初めてです。神奈川県の元教師・石川勝也被告(28)は、勤務先の小学校で女子児童3人(当時9～11)の下着を盗撮し、SNSのグループに共有したなど9つの罪に問われ、起訴内容を認めていました。これまでの裁判で、検察側は「児童の顔写真は晒す一方、自分の犯行と分からないよう盗撮画像を編集