4月12日に開催された第93回自民党大会は、ソプラの歌手・鶫（つぐみ）真衣氏（38）による国歌斉唱で開幕。鶫真氏といえば、“自衛隊の歌姫”とも称される現役の陸上自衛官だ。「鶫氏は音大卒業後、’14年に陸上自衛隊初の声楽要員として入隊。’22年から中央音楽隊に配属されています。党大会では、冒頭で“現役自衛官兼ソプラノ歌手”である旨が司会者から紹介され、鶫氏は制服を着用の上で登壇し、国歌斉唱をリード。自民党の北