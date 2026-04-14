香川県高松市朝日町の事業所の敷地内から基準値を超える7つの有害物質が検出されました。高松市は周辺で井戸水を飲むのを控えるよう、注意を呼び掛けています。 【写真を見る】高松市朝日町の事業所敷地内の土壌から基準値を超える7つの有害物質検出【香川】 土壌汚染がわかったのは、高松市朝日町の東京製鐵高松鉄鋼センターの敷地内です。 高松市によりますと、東京製鐵が敷地の一部について自主的に調査したところ、10