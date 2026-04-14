京都府南丹市の山林で4月13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では男子児童が行方不明となっていて、警察は関連を調べるとともに身元の確認を急いでいます。 【写真を見る】「靴」発見場所と「子どもとみられる遺体」の発見場所の位置関係 現在の捜査状況や、遺体発見に関する情報からわかることとは…。元京都府警・捜査一課長の樋口文和氏が見立てを解説します。 遺体の服装は不明男児のものと「矛盾なし」 4