会議であいさつする大阪メトロの河井英明社長＝14日午後、大阪市役所大阪メトロは14日、大阪・関西万博でトラブルが相次いだEVモーターズ・ジャパン（EV社、北九州市）製の電気自動車バスを巡り、購入費に充てた国などの補助金を返還する方針を株主の大阪市に伝えた。EV社に費用負担を求める考えも示した。市との会議で表明した。一方、EV社は同日、民事再生法の適用を東京地裁に申請し、受理されたと発表した。負債総額は約57