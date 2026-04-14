本記事では、中古フリードハイブリッド4つの注意点とそれでも「おすすめ」な理由、おすすめ年式・モデルなどについて解説します。※本記事の記載情報は2026年3月2日時点のものです。また、本記事では初代〜2代目に限らず、3代目も含めた「フリードのハイブリッド車」として「フリードハイブリッド」と表記しています。【写真】中古のフリードハイブリッドは買っていい？フリードとはどんな車？フリードは、全長4300mm前後のボディ