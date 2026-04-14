学生の研究活動に役立てもらおうと、電動アシスト自転車が香川大学に寄贈されました。 【写真を見る】電動アシスト自転車2台を香川大学に寄贈「学生の研究活動に役立てて」【香川】 香川大学幸町キャンパスでセレモニーが行われ、電動アシスト自転車2台が贈られました。トヨタカローラ香川のグループ企業が行う不用品回収事業に大学が協力したことがきっかけです。 学生寮から回収したエアコンなどの不用品