千葉市中央区の集合住宅で、夫の黒川真稀さん（28）が刺殺された事件。殺人容疑で送検された妻の黒川まみ容疑者（27）は、警察の調べに対し「育児への不満」や「生活費を巡る口論」を動機に挙げ、ネット上では多くの“同情の声”が集まっていた。 〈画像〉「酒グセが悪かった」肌を露出し腰の刺青が目立つまみ容疑者の写真、スッピン姿あどけない中学時代の写真や卒業文集、夫の真稀さんとの２ショット写真も だが、黒川