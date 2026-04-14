「なんだかうまくいかない」「気持ちが前を向かない」そんなふうに感じる日もありますよね。本記事では、短くて前向きになれる言葉を紹介します。今のあなたの背中をそっと押してくれる一言を、見つけてみてください。短くて前向きになれる言葉【日本の著名人編】短くて前向きになれる言葉【日本の著名人編】まずは、日本の著名人が残した言葉の中から、短くても心に響く名言を紹介します。どれもシンプルですが、ふとしたときに思