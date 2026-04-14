【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。●前月1位「Switch 2」は引き続き2位に3月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、エディオンのPB（プライベートブランド）「e angle select（イーアングルセレクト）」となる5.5kg全自動洗濯機「HW-55E4W」でした。